Родственники пострадавших в ДТП на Фурманова стали собирать деньги

Родственники пострадавших в ДТП на тротуаре на улице Фурманова собирают деньги. Об этом рассказал на своей странице «ВКонтакте» Павел Норицын, чья жена и сын оказались под колесами «Хонды».

«Друзья, нужна небольшая помощь. Кто неравнодушен к нашей ситуации – нужна финансовая поддержка. Средства пойдут на работу адвоката + нужна подушка для непредвиденных расходов для восстановления и реабилитации моих самых дорогих. Сам я пока не могу работать в полную силу, поэтому приходится просить», – написал он.

Напомним, ДТП произошло на улице Фурманова. Тогда «Хонда» выехала на тротуар на улице Фурманова и пронеслась около 300 метров, чудом не задев одну женщину-пешехода, но сбив троих ‒ мужчину, женщину и двухлетнего малыша, которого мама везла в коляске. Сам виновник ДТП объяснил, что перепутал педали ‒ вместо тормоза давил на газ, а на тротуар выехал, чтобы уйти от столкновения с другими автомобилями после того, как его подрезала какая-то машина. Следователи поставили это под сомнение. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. Пузырева обвиняют в том, что он намеренно сбил пешеходов. Позднее выяснилось, что еще летом Верх-Исетский районный суд по иску прокуратуры в интересах ГУ МВД России по Свердловской области вынес решение о лишении Пузырева прав на управление транспортными средствами. Иск был удовлетворен в августе.

Все пострадавшие находятся до сих пор в больнице. Быстрее всех на поправку идет мужчина. Мальчику сделали уже две операции, вскоре его должны вывести из состояния медикаментозного сна. Тяжелее всех состояние женщины.

Екатеринбург, Елена Сычева

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