В Екатеринбурге ищут женщину средних лет, которая сбила подростка и скрылась

УГИБДД по Екатеринбургу разыскивает автолюбительницу средних лет, которая сбила мальчика-подростка и скрылась.

Как сообщили РИА «Новый День» в городском ГИБДД, дорожное происшествие случилось вчера, 24 ноября, в 13:20 у дома № 18 по улице Данилы Зверева. Кроссовер темного цвета при повороте направо с улицы Бехтерева сбил 15-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Установлено, что за рулем была женщина, примерно – 45-50 лет. После ДТП она посадила подростка в машину, довезла до травмпункта и уехала. Медики констатировали у мальчика ушибы и перелом лучевой кости левой руки.

В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия. Очевидцев данного ДТП просят позвонить в Госавтоинспекцию Екатеринбурга по телефонам: 8 (912) 28 15 847, 02, или прибыть в ГИБДД города Екатеринбурга по адресу: ул. Степана Разина, 20, отделение розыска. Конфиденциальность гарантируется.

Екатеринбург, служба информации

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