Потеплело, но на Уктусе работают снеговые пушки и дети играют в слякоти (ФОТО)

Знаменитая непредсказуемость свердловского климата в очередной раз дала себя знать, и, возможно, это скажется на чьем-то здоровье.

Как рассказал корреспонденту РИА «Новый День» житель Екатеринбурга, врач Дмитрий Сухарев, на Уктусских горах, где расположен популярный у горожан горнолыжный комплекс, вовсю работают снеговые пушки, хотя со вчерашней ночи резко потеплело. Искусственный снег при нынешней температуре не образуется, на территории, прилегающей к пушке, в воздухе образовалась взвесь из капель, которой дышат дети – они катаются здесь на бубликах, на дощечках и так далее. Собеседник агентства выразил беспокойство, что дети могут простудиться, надышавшись влажным воздухом на холоде.

Напомним, вчера в Екатеринбурге похолодало до -18, но сегодня внезапно потеплело практически до нуля.

Екатеринбург, служба информации

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