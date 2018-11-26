Свердловские власти пообещали начать собирать велосипеды

Свердловчане так любят кататься на велосипедах, считают в областном правительстве, что надо освоить производство этой техники на территории региона.

Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте информполитики, совещание по вопросу будущего производства велосипедов на Урале провел министр промышленности Сергей Пересторонин. На заседании выступил директор по направлению «Мото» крупнейшего в Европе производителя мототехники – группы компаний «Веломоторс» Павел Шмидов. Он сообщил, что ежегодно они производят до 1,8 миллиона велосипедов на заводах в Брянской, Московской областях и в Краснодарском крае. Сейчас рассматривается вопрос о запуске производства велосипедов в Свердловской области в ближайшие пять лет.

«Считаем, что вопрос создания современного производства качественных доступных средств передвижения весьма актуален для Среднего Урала. В ближайшие два года мы планируем на территории Белоярского района Свердловской области организовать частичную сборку велосипедов, с перспективой локализации», – отметил Павел Шмидов.

Добавим, что своих велосипедов в Свердловской области никогда не производили. Еще в советские времена у граждан были популярны велосипеды марки «Урал» и «Кама» (их делали в Перми).

Екатеринбург, служба информации

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