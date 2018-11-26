Возбуждено уголовное дело из-за гибели рабочего во время ремонта уральской трассы

По требованию прокуратуры правоохранители возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего в Новолялинском районе. Мужчину сбила машина, не исключено, что ЧП случилось из-за нарушений техники безопасности «Свердловскавтодором».

Авария произошла в июле 2018 года. На трассе Екатеринбург – Серов в районе Новой Ляли ремонтировали дорогу, рабочие засыпали выбоины асфальтобетоном. Грузовик Hyundai выехал с дороги и влетел в ЗИЛ, который работал на отсыпке. Рабочий, стоявший у ЗИЛа, скончался.

Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, одна из причин трагедии – нарушение техники безопасности со стороны должностных лиц Серовского ДРСУ филиала АО «Свердловскавтодор». Место ремонта не было правильно огорожено временными знаками. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Добавим, после ДТП водитель грузовика заявил, что его подрезали, потому он оказался на обочине. Он в этом ДТП получил серьезные травмы. Очевидцы в соцсетях уточняли, что пока к месту аварии ехала скорая, коллеги погибшего выставляли предупреждающие знаки по трассе.

Новолялинский район, служба информации

Новолялинский район. Другие новости 26.11.18

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