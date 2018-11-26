На Урале депутаты потребовали найти экстремизм в афише с украинским флагом

В Свердловской области депутаты поселковой думы нашли экстремизм в плакате, посвященном Дню народного единства. Им не понравилось соседство российского и украинского флагов.

Поиском экстремизма занялись депутаты поселка Сосьвы в Серовском районе. На одном из последних заседаний они решили обсудить афишу, которую к 4 ноября сделали в районном культурно-спортивном комплексе. «Данная афиша была размещена на сайте учреждения. В правом секторе, как было замечено, расположена запрещенная символика», – цитирует депутата Елену Гарбуз сайт ПроСосьву.ру. В зале также прозвучало, что в этом «правом секторе» (видимо, в правой части афиши, – прим. ред.) находился флаг Украины. Издание уточняет, по объяснению руководителя художественного кружка Татьяны Катке, на афише были изображены российский флаг и красная звезда. Депутаты в ответ заявили, что плакат разжигает национальную рознь.

Скандальную афишу на сайте сосьвинского учреждения культуры найти не удалось – сейчас там только плакат в бело-сине-красных цветах. Однако о том, что было изображено, корреспонденту РИА «Новый День» рассказала начальник Управления по делам культуры и спорта Сосьвинского городского округа Нонна Грищук. «Там помимо флага России были изображены флаг Украины, герб Украины и красная звезда. Ничего недопустимого не было», – отметила Нонна Грищук. Она заверила, что на плакате не было ни свастики, ни чего-либо еще запрещенного. Авторы афиши искали в Сети яркие картинки под основу для афиши и не заметили украинского флага. А депутаты разглядели и возмутились таким соседством на плакате в честь Дня народного единства.

Депутат Елена Гарбуз с корреспондентом РИА «Новый День» общаться отказалась, передав через секретаря, что не хочет ничего комментировать. Заявление о том, что плакат может содержать экстремистские материалы, депутаты отправили в прокуратуру. В пресс-службе Свердловской прокуратуры пообещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время.

Добавим, ранее Сосьвинская дума «прославилась» после заявлений о том, что надо проверить организаторов квеста. Районный культурно-спортивный комплекс устроил для подростков «квест-страшилку» – по замыслу, ребята играли в детективов в импровизированной «психбольнице». Депутаты посчитали, что подобные мероприятия становятся причинами таких трагедий, как в Керчи.

Сосьва, Светлана Загороднева

Сосьва. Другие новости 26.11.18

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