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Понедельник, 26 ноября 2018, 16:14 мск

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Вынесен приговор создателям финансовой пирамиды, вытянувшим из граждан 39 млн

Городской суд Асбеста вынес приговор Роману Матвееву, Зайтуне Гранкиной и Эльвире Кандышевой, которые основали финансовую пирамиду, похитив тем самым 39 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе Свердловской прокуратуры, они признаны виновными в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному в особо крупном размер». Матвеев получит наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а его сообщники – Зайтуна Гранкина – 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком в течение 2 лет, а Эльвира Кандышева – 2 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

По версии следствия, Роман Матвеев создал ООО «Клуб предпринимателей», чтобы совершать хищения денежных средств. Он проводил презентации своей организации в Кургане, Серове, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Ишиме. После мероприятий обвиняемый оформлял на посетителей договоры процентных займов. Матвеев говорил, что, люди, которые дадут ему деньги, через два месяца получат в четыре раза больше. Помимо того, он предлагал своим «вкладчикам» подарки за внесенные средства – золотые часы, украшения и бытовую технику. За время единоличной работы ему удалось привлечь 4,7 миллиона рублей, полученных от жителей Курганской области. Далее к Матвееву присоединились Гранкина и Кандышева. Вместе с ними организация ООО «Клуб предпринимателей» стала функционировать на новых территориях – Свердловской и Тюменской областях. В этот период пострадало 773 человека.

Екатеринбург, Илья Перетыкин

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