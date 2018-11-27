Социального репортера из Свердловской области в Чикаго ограбили два негритенка

Жительница Свердловской области, начинающий журналист Ксения Каминская, которая в настоящее время учится в США, сообщила в соцсетях о неприятном инциденте, который произошел с ней в Чикаго.

Девушка, которая много пишет о доступной среде для путешественников с ограниченными возможностями здоровья и сама относится к этой категории, рассказала, что в День благодарения ее ограбили два чернокожих мальчика лет десяти.

«Улицы в этот день были практически пустые даже в центре, потому что почти все магазины были закрыты, люди отдыхали. Сначала мои обидчики попросили позвонить, на что я ответила, что опаздываю. Постаралась как можно быстрее отдалиться от них, но они продолжали меня преследовать. Когда я остановилась на секунду, чтобы посмотреть дорогу, они выхватили телефон и убежали. Преступники знали, что никто не придет мне на помощь, и воспользовались моментом. Да, возможно, если бы я была чуть бдительнее и догадалась об их намерениях, мне бы удалось избежать случившегося, убрав телефон в сумку. Но они могли попытаться забрать и ее. В страхе и отчаянии я начала кричать о помощи, потеряла управление скутером и упала. Люди увидели меня на земле, подняли и вызвали полицию. Ничьих номеров наизусть, я, конечно, не помнила. Через фейсбук полицейского я связалась со своей хост мамой, которая на праздники приехала в гости к сыну. Они забрали меня из полицейского участка и отвезли в хостел», – написала девушка.

Больше всего Ксения сожалеет об утраченных сделанных в Америке фотографиях, которые остались в памяти телефона, но понимает, что могло быть и хуже: «Бездомных в Чикаго очень много. Они есть везде, где можно находиться бесплатно: на улице, в метро, в Макдональдсе. Это сильно бросается в глаза. Многие из них агрессивные и наглые. Отчасти радует тот факт, что моими грабителями оказались дети, а не какие-нибудь невменяемые мужики, которые могли покалечить или отобрать сумку с деньгами и документами».

Екатеринбург, Чикаго, служба информации

Екатеринбург, Чикаго. Другие новости 27.11.18

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