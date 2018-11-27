В Екатеринбурге пройдет фестиваль «Не темно»

В Екатеринбурге в самый короткий день в году пройдет фестиваль светового искусства «Не темно», об этом сообщили организаторы. С 18 до 22 часов вечера на площадках города можно будет увидеть световые инсталляции и видео-перформансы от современных художников. В этом году фестиваль будет интернациональным – свое участие подтвердили представители из Германии, Туниса, Польши и Италии.

«Площадки фестиваля расположатся преимущественно в центре города в рамках пешей доступности, как снаружи, так и в закрытых пространствах, где можно будет погреться и обсудить увиденное в уюте и тепле», ‒ говорят организаторы.

Кроме того, с 14 по 16 декабря в рамках фестиваля в первоуральском Информационно-культурном центре пройдет научно-практическая конференция «Цифровое искусство в городском пространстве». «Будем обсуждать нереализованные идеи художников Екатеринбурга в сфере светового искусства, а модератором выступит Беттина Пельтц, именитый куратор европейских световых фестивалей и профессор Высшей школы искусств в Бремене», ‒ рассказывают организаторы.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 27.11.18

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