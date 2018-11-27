В свердловских электричках можно будет бесплатно возить домашних животных – но только один день

Владельцы домашних животных смогут бесплатно прокатить питомцев на электричке 30 ноября. Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе Свердловской железной дороги, акция приурочена ко Всемирному дню домашних животных. Распространяться она будет на собак, кошек, кроликов, морских свинок и хомяков, а также птиц, рыб и черепах.

«Перевозка осуществляется без предъявления ветеринарных документов. Животные должны находиться в корзинах, клетках или контейнерах. Мелких животных можно перевозить без переноски, собак – в наморднике и на поводке. При этом домашние питомцы не должны доставлять неудобства другим пассажирам, а их владельцы обязаны обеспечить в вагоне чистоту и соблюдение санитарно-гигиенического режима. Крупных собак можно провозить только в тамбуре (не более двух собак на один вагон). Собаки-поводыри, сопровождающие инвалидов, всегда ездят бесплатно и размещаются у ног хозяина. Для того чтобы провезти домашнего любимца в электричке бесплатно, необходимо оформить безденежный билет в пригородной кассе или непосредственно у проводника в вагоне. Один пассажир может провезти бесплатно одно животное», ‒ рассказали об акции в СвЖД.

Екатеринбург, Елена Сычева

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