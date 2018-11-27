За 9 месяцев на зарплату свердловских чиновников потратили больше 7 млрд рублей

Расходы на денежное содержание госслужащих Свердловской области за первые 9 месяцев 2018 года составили 7 млрд 53 млн 988 тысяч рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такие цифры содержатся в докладе минфина об исполнении бюджета за 9 месяцев. Там же сообщается, что число госслужащих в регионе сегодня составляет 23 175 человек, не считая сотрудников автономных и бюджетных учреждений (их еще 93 098 человек).

На зарплату губернатора в 2018 году заложено 6 млн 609 тысяч рублей, из них за 9 месяцев выплачено 4 млн 418 тысяч рублей. Людмила Бабушкина получила чуть меньше – 3 млн 881 тысяч рублей. На зарплату депутатов заксо (не имеющих другой работы), в бюджете заложено 110,3 млн рублей, из них за 9 месяцев выплачено 65,9 млн.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 27.11.18

В свердловских электричках можно будет бесплатно возить домашних животных ‒ но только один день. / В Екатеринбурге пройдет фестиваль «Не темно». / Социального репортера из Свердловской области в Чикаго ограбили два негритенка. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»