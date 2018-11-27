Свердловчанин пойдет под суд за то, что оторвал погоны гаишнику и ударил его по лицу

Житель поселка Уфимский в Ачитском районе пойдет под суд за применение насилия к представителю власти. Инцидент произошел в сентябре этого года, когда сотрудники ГИБДД остановили BMW X3 ‒ машиной управляла нетрезвая дама. На подмогу она позвала своего мужа и его приятеля.

Гаишники намеревались отогнать машину на штрафстоянку, однако супруг пьяной автоледи настаивал, чтобы автомобиль отдали его приятелю, который был трезв и имел водительские права. Сотрудники Госавтоинспекции были против, поскольку тот не был вписан в страховку на машину. В итоге муж нетрезвой водительницы полез с кулаками на представителей ГИБДД, ударил одного из инспекторов по лицу кулаком, а после сорвал ему погон. После чего был задержан.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Расследованием занимался местный отдел СУ СКР по Свердловской области. Сейчас материалы дела переданы в суд.

Екатеринбург, Елена Сычева

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