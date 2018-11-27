В администрации Екатеринбурга рассказали, какие дороги починят в 2019 году

Администрация Екатеринбурга составила список дорог, которые будут отремонтированы в следующем году.

Как рассказал замглавы Екатеринбурга по вопросам благоустройства Алексей Бубнов в программе «Открытая студия», в списке – 16 участков дорог протяженностью 460 тысяч кв. метров. Речь идет о дорогах, которые город будет обновлять за свой счет. Это, к примеру, улица Стрелочников, Малышева на участке от Восточной до Высоцкого, Шефская от моста на Блюхера до улицы Фронтовых Бригад, Щербакова, Агрономическая.

Программа еще не утверждена, это только планы: после того, как депутаты ЕГД утвердят бюджет на следующий год, на сайте администрации города должен появиться полный список дорог.

Кроме того, продолжится реконструкция Макаровского моста, реконструкция развязки на Серафимы Дерябиной и Объездной дороге. Продолжатся работы по прокладке продолжения улицы Амундсена от Сахарова до ЕКАДа, улицу Академика Сахарова дотянут до Широкой Речки.

Добавим, список из 16 дорог – это только часть планов по ремонту. Дороги в Екатеринбурге ремонтируются также по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» и за счет областного бюджета.

Екатеринбург, служба информации

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