Администрация Екатеринбурга до сих пор расплачивается за благоустройство улиц к ЧМ-2018

Администрация Екатеринбурга до сих пор расплачивается с подрядчиками за благоустройство городских улиц к футбольному чемпионату мира. Об этом сообщила начальник финансового департамента Анна Турунцева сегодня на заседании городской думы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты обратили внимание на низкий процент исполнения бюджета-2018 по ряду объектов. В частности, их удивление вызвал объем расходов на обустройство гостевых маршрутов ФИФА в Екатеринбурге – всего 12,3 процента от плана.

Анна Турунцева пояснила, что работы по благоустройству к ЧМ были выполнены в срок – до июня 2018 года. Но оплата проходит позднее, что связано с актами приемки.

«Есть порядок использования областных субсидий, и он не ставит ограничений по времени. Поэтому мы можем использовать деньги до конца года», – сообщила чиновник.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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