На Урале задержали похитителей нефти

В Свердловской области задержана группа похитителей нефти. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области. В состав банды, которую организовал 45-летний рецидивист из Режа, входили семь человек. Они крали «черное золото» с помощью незаконных врезок в магистральные трубопроводы в Верхотурском районе, а хранили сырье на промышленной базе, взятой в аренду. Награбленное продавали под видом печного топлива. Общий ущерб, который они причинили нефтяникам, составил около 4 млн рублей. Схема вскрылась, когда работники компании, у которой воровали нефтепродукты, заметили падение давления в трубопроводе.

«Подозреваемые использовали пожарные рукава, помпы для перекачивания топлива, цистерну для хранения похищенной нефти, радиостанции для связи между собой, видеокамеры с целью наблюдения за окружающей обстановкой и карту расположения магистральных нефтепроводов. Для придания легального вида перевозки похищенного топлива организатором группы при изготовлении товарно-транспортных накладных применялись реквизиты созданных им ранее юридических лиц и печати», ‒ сообщили в пресс-службе областного полицейского главка.

По факту хищения нефти возбуждены уголовные дела по п. «а» ч. 4 ст. 158 и п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере». Членам группировки грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

В настоящий момент материалы дела с обвинительным заключением направлены в суд.

Екатеринбург, Елена Сычева

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