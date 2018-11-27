В Нижнем Тагиле за смерть пациентки осудили водителя скорой помощи

В Нижнем Тагиле вынесли приговор водителю скорой помощи. Мужчина неосторожно грузил каталку с пожилой пациенткой в машину, она упала и получила смертельную травму.

Водитель скорой Иван Махров осужден по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». 30 декабря 2016 года он перевозил женщину 1939 года рождения. В больнице, где он работал, по должностной инструкции водитель исполняет обязанности санитара и должен переносить больных. По вызову реанимационного отделения пациентку надо было доставить на томографию из здания ГБУЗ Свердловской области «Демидовская городская больница» на улице Горошникова в терапевтическое отделение этой же больницы на улице Кузнецкого. Транспортировали пациентку выездная бригада скорой медицинской помощи ГБУЗ Свердловской области «Городская станция скорой медицинской помощи г. Нижний Тагил» – водитель, фельдшер, медсестра – и анестезиолог.

Водитель Махров грузил тележку-каталку с пациенткой один, без чьей-либо помощи, как уточнили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, «проявляя преступную небрежность и ненадлежащим образом исполняя данные профессиональные обязанности». Почему водителю никто не помогал, в прокуратуре не уточняют. Водитель не смог удержать каталку, она накренилась, пенсионерка выпала, ударилась головой о пол автомобиля. Пожилая женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и от этого вечером умерла.

Водитель в суде своей вины не признал. Суд назначил ему ограничение свободы сроком на год, Городская станция скорой медицинской помощи Нижнего Тагила должна выплатить родственникам пенсионерки более 642 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Нижний Тагил, служба информации

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