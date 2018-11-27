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Вторник, 27 ноября 2018, 11:02 мск

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Уральских водителей предупредили о метелях

Уральских водителей предупредили о надвигающейся непогоде. Как сообщили в пресс-службе «Уралуправтодора», 29 ноября на востоке Свердловской области и в Курганской области ожидается сильный снег, а в ХМАО и Тюменской области ‒ еще и метель и усиление ветра.

«Дорожными службами будут приняты все необходимые меры по обеспечению безопасного и бесперебойного проезда. Однако просим водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям. Не затрудняйте работу снегоуборочной техники и не мешайте расчистке федеральных трасс. При сложных погодных условиях советуем запастись терпением и двигаться вслед за техникой, не пытаясь идти на обгон», ‒ попросили уральских водителей в дорожном управлении.

Екатеринбург, Елена Сычева

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