На ремонт дорог Свердловской области дадут почти 2 млрд рублей

В Свердловской области на ремонт и обустройство улиц Екатеринбурга, Нижнего Тагила и региональной дорожной сети потратят 1,9 миллиарда рублей. Как сообщили в департаменте информационной политики области, деньги выделены из федеральной казны в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Из этой суммы 1 миллиард рублей будет направлен Екатеринбургу, 576 миллионов Нижнему Тагилу и 328 миллионов рублей на ремонт и обустройство дорог областного значения. Работы будут проводиться на трассах и автострадах, соединяющих другие муниципалитеты.

Напомним, проект «Безопасные и качественные дороги» нацелен на 10-процентное сокращение доли дорог, работающих в режиме перегрузки. Кроме того, программа предполагает сокращение числа аварий в 3,5 раза в сравнении с 2017 годом.

Екатеринбург, Илья Перетыкин

Екатеринбург. Другие новости 27.11.18

Екатеринбургские депутаты устроят внезапные проверки в школах, которые кормит «Золушка». / Екатеринбургский оперный театр останется без именитого европейского дирижера. / Гордума Екатеринбурга утвердила нашумевший налог на имущество физлиц. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»