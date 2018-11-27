Жительница Екатеринбурга оспорила в суде увольнение из-за беременности

Свердловский облсуд решил, что индивидуальный предприниматель должен восстановить на работе свою сотрудницу, которую он уволил, узнав о ее беременности.

Как рассказали РИА «Новый День» в облсуде, в апреле 2017 года екатеринбурженка Наталья устроилась на работу в магазин «Экономаркет» в Екатеринбурге. В мае ИП Тутиев заключил с ней бессрочный трудовой договор, в соответствии с которым она была принята на должность продавца-консультанта с заработной платой в 30 тысяч рублей. По факту Наталья работала кассиром. В августе 2017 года на рабочем месте ей стало плохо, и ее на скорой помощи доставили в больницу. Плохое самочувствие женщины было связано с беременностью, о чем она и сообщила работодателю, когда через 18 дней вышла с больничного. В ответ Наталья услышала, что трудовой договор с ней будет расторгнут, а сама она уволена. До работы ее не допустили, а через несколько выдали приказ об увольнении за прогулы.

Женщина обратилась в Железнодорожный райсуд и потребовала признать увольнение незаконным, восстановить ее на работе, взыскать зарплату за время вынужденного прогула, оплатить больничный, пособие по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком и компенсацию морального вреда. Иск был удовлетворен частично.

Истица восстановлена на работе в должности продавца-консультанта. С работодателя взысканы средний заработок за период вынужденного прогула в размере 41 071 рубль, оплата больничного – 3 833 рубля, пособие по беременности и родам – 50 017 рублей, пособие по уходу за ребенком до достижения возраста полутора лет – 10 269 рублей, компенсация морального вреда в размере 5 тысяч рублей.

Хозяин магазина не согласился с решением суда и обжаловал его в Свердловском областном суде, настаивая на отказе в удовлетворении требований истца. Но апелляционная инстанция встала на сторону женщины. Работодатель выплатит Наталье более 100 тысяч рублей.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 27.11.18

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