В екатеринбургском учебном театре блокбастер «Александр Невский» опробовали на школьниках и кадетах (ФОТО)

Екатеринбургский государственный театральный институт готовит новый проект – блокбастер «Александр Невский». Сегодня учебный театр ЕГТИ провел открытую репетицию, опробовав новую постановку на учениках суворовских училищ и школьниках. Для спектакля была увеличена сцена, установлены экраны и спроектирована система люков под сценой, куда падали «раненые» персонажи.

Постановка началась не без проблем – была задержка из-за проблем со звуком. Актеры были готовы выступать и без музыкального сопровождения, впрочем делать это долго не пришлось – технику удалось починить за 20 минут.

Как рассказал режиссер спектакля Александр Блинов, проект готовился три месяца. За это время были созданы оригинальные эскизы доспехов, топоров и шлемов. Актеры осваивали техники боя и учились у кинокаскадеров, чтобы действия происходили реалистично. Кроме того, спектакль наполнен экшен сценами – в одной из них, прямо на площадке, дерется сразу 40 человек с мечами. Блинов отмечал, что некоторые моменты блокбастера могут показаться жестокими, поэтому было установлено возрастное ограничение – 14 лет.

Во время спектакля актеры находились достаточно близко к зрительному залу и бегали по нему, чему немало удивлялись молодые зрители. Вдобавок, музыка, выбранная для постановки, звучала очень громко, из-за чего реплики не всегда четко слышны. Впрочем, судя по заявленному жанру, главной в постановке стала именно динамика и зрелищность происходящего. И это, похоже создателям «Невского» вполне удалось – зрители увиденным в целом были довольны.

В работе принимали участие студенты мастерских театрального института, Владимира Марченко и Александры Гораниной. Для постановки использовался сценарий Сергея Эйзенштей к фильму «Александр Невский». По словам Блинова, основная идея – сделать спектакль, используя новые театральные средства – экраны с видеопроекцией, ролики для которой были созданы художниками и дизайнерами.

Премьера спектакля «Александр Невский» намечена в годовщину Ледового побоища – 5 апреля 2019 года.

Екатеринбург, Илья Перетыкин, Семен Саливанчук

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