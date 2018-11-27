«Автомобилист» обыграл в гостях «Салават Юлаев»

Екатеринбургский «Автомобилист» прервал серию неудач победой в Уфе над местным «Салаватом Юлаевым».

Уральская команда уверенно обыграла соперников со счетом 2:0. Шайбы забросили Александр Кучерявенко и Анатолий Голышев, голевыми передачами отметились легионеры Дэн Сектон и Найджел Доус. Ворота екатеринбуржцев защищал вратарь Якуб Коварж, который до этого пропустил шесть матчей из-за травмы. Чешский голкипер отбил 32 броска и оформил пятый шатаут.

Особенно напряженной получилась концовка матча, когда «Автомобилисту» несколько минут пришлось защищаться в меньшинстве, а уфимцы атаковали вшестером. Благодаря этой победе екатеринбургский клуб укрепил лидерство в Восточной конференции и общей таблице КХЛ, набрав 55 очков в 33 матчах.

Следующую встречу «Автомобилист» проведет 29 ноября в подмосковной Балашихе против омского «Авангарда».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 27.11.18

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