«Мерзость, грязь, подлость, кошмар и гнусь». Михалков объяснил Дудю, почему не любит Ельцин-центр

Российский кинорежиссер Никита Михалков дал интервью журналисту Юрию Дудю. В нем, в частности, зашла речь и о екатеринбургском Ельцин-центре. Михалков объяснил, почему критикует его. «Ложь. Во всем. В мультипликационном фильме, который показывается, абсолютно подтасованном, где вся история страны ‒ это мерзость, грязь, подлость, кошмар и гнусь. Где нет людей, которые делали страну, а страна был сделана, а она была. Нам ни одного слова не сказали про развал, про то, как продавали коленкоры и корабли за 270 тысяч долларов. Этого я не знал, этого никто не знал. И тут дело не в том, что я, так сказать, тогда как бы подмахивал, а потом он ушел. Я был в изгоях у Бориса Николаевича за то, что я поддержал Руцкого, и это продолжалось все время после того как я работал на его выборах», ‒ заявил Михалков.

Никита Михалков о продаже «коленкоров»

В ответ на это Дудь припомнил Михалкову его выступление в 1996 году, когда тот агитировал людей голосовать за Бориса Ельцина. «Вы произносили фразу «Не переизбрать Ельцина сегодня ‒ значит, всему народу расписаться в собственной беспомощности, в суетливости и отсутствии политической воли». Ельцин сидел за тем же столом, и он после этого по-прежнему был на вас в обиде?» ‒ спросил он.

«После истории с Руцким. Ты слышишь меня? После этого я попал в немилость, но и тогда я не знал того, что потом узнали все. Я поддерживал Ельцина, потому что не представлял, что к власти придет Зюганов. Я это делал искренне, не за деньги, не за славу. Тогда не было руцкизма, родной мой, это все было в 1996 году. Ты совершенно меня запутал и запутался сам», ‒ ответил Михалков.

Дудь уточнил, почему нельзя было быть ни за Зюганова, ни за Ельцина, «чтобы я не пришел к вам через 22 года в рваных джинсах и не спросил – почему вы тогда были за Ельцина, а сейчас мочите его изо всех орудий». «Ты вообще допускаешь возможность, что человек, узнавая что-то, меняет свою точку зрения, прозревая? Я тогда аргументировано поддерживал Ельцина, потому что мы не знали ничего того, что мы узнали потом. В результате обнищания… посмотри мою картину «Анна от 6 до 18», посмотри эту картину – в ней все рассказано, что я потом повторял во всех интервью. Нужны перемены? Да, но не такие и не так. Я существуют в параметре своих отношений с жизнью тем, что я делаю. Когда ты говоришь мне про Ельцин-центр, я аргументирован. Дело не в однополярности. Она искажает реальное представление о том, что мы получили», ‒ добавил Никита Михалков.

Екатеринбург, Елена Сычева

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