В Екатеринбурге оперный певец порвал рот во время поединка с тореадором

Оперный певец Ильгам Валиев порвал рот во время постановки «Кармен» в Екатеринбурге. Об этом рассказал он сам на своей странице «ВКонтакте».

«Спектакль «Кармен» в Екатеринбурге один из моих любимых спектаклей. Все драки и трюки нам ставил профессиональный каскадер и мастер по рукопашному бою, и все было доведено до автоматизма, сколько раз пели этот спектакль, и никогда не было такого, всегда драки проходили без крови. Но в этот раз что-то пошло не так, я получил травму, повреждены верхняя и сильнее всего нижняя губа, а что случилось, понять не могу никак. В антракте была оказана врачебная помочь и дальше я доработал раненым. Никого не обвиняю, видимо, я должен был через это пройти. Не считаю себя героем, это не геройство, просто я очень сильно люблю свою профессию», ‒ написал он.

Фото со страницы Ильгама Валиева «ВКонтакте»

Валиев, который в спектакле исполнял партию Хосе, рассказал, что после выступления фониатр театра Ирина Сулла отвезла его в травмпункт, где певцу наложили швы. Позднее его также обследовали хирурги из Уфы, которые запретили петь пациенту две недели.

Екатеринбург, Елена Сычева

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