В Березовском осужден автомойщик, который случайно задавил коллегу на машине клиента

Березовский городской суд вынес обвинительный приговор 27-летнему сотруднику автомойки, который по неосторожности сбил двух коллег-женщин. Одна из них скончалась в больнице.

Трагический инцидент произошел утром 17 апреля этого года. Подсудимый, не имея водительских прав, сел за руль автомобиля клиента, чтобы отогнать его из бокса и освободить место для другой машины. Не справившись с управлением, мужчина врезался в двух сотрудниц, стоявших неподалеку. Одна из пострадавших – 52-летняя администратор автомойки – получила тяжелые травмы. Она была экстренно госпитализирована, но врачи не смогли спасти ей жизнь. У второй женщины были легкие телесные повреждения, медицинская помощь ей не понадобилась.

Как сообщили в следственном управлении СКР по Свердловской области, против автомойщика было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Суд, рассмотрев материалы, назначил обвиняемому наказание в виде 1 года лишения свободы в колонии-поселении.

Березовский, служба информации РИА «Новый День»

Березовский. Другие новости 28.11.18

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