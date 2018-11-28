Уральский депутат перепутала корову с собакой и устроила переполох по поводу резни

Депутат из Асбеста Наталья Крылова устроила переполох, потому что не смогла отличить собаку от коровы. В своем фейсбуке она написала, что в поселке 101-й квартал «на глазах ребенка мужчина снимал скальп с собаки». «Двор в крови», ‒ сообщила она.

Правда, выяснилось, что никакой собаки не было. На кадрах, опубликованных депутатом, видно, что мужчина разделывает тушу, рядом лежит топор, поблизости ходит кот, а происходящее снимает мальчик на камеру мобильного телефона. Сотрудники полиции выезжали на место «происшествия» и установили, что мужчина освежевывал часть коровьей туши.

«Никакого издевательства над собакой в населенном пункте, о котором идет речь, не было. Это фейковая новость. По моей просьбе сотрудники полиции установили микрорайон, где снимался «сенсационный» ролик, направили туда наряд и выяснили, что на самом деле в частном секторе хозяева коровы разделывали ее тушу. Состав преступления здесь отсутствует, ‒ сказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, посоветовав депутату впредь сначала проверять информацию «с видимыми признаками нарушения закона», а уже после сообщать о них широкой общественности. ‒ Таких элементарных вещей народным избранником, увы, сделано не было. Все это напоминает стремление к пиару любой ценой. Но подобные информационные утки имиджу могут принести гораздо больше вреда, нежели пользы».

Сама Крылова позднее написала, что видео ей «прислали дети». «Считаю, что благодарю огласки полиция сработала оперативно. И так нужно делать всегда. Бдительность в наше крайне необходима. Что касается этической стороны вопроса. Считаю, что и голову коровы тоже не хорошо при ребенке разделывать. Тем более на улице. Где в соседнем здании оказались другие дети (которые все засняли) и невесть подумали. Органы опеки должны поработать с семьёй. Дети не должны на «расчлененку смотреть», ‒ заявила она (орфография и пунктуация авторские).

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 28.11.18

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