Приставы назвали самые популярные имена злостных должников

Свердловские приставы проанализировали информацию банка данных исполнительных производств и выяснили, люди с какими именами чаще всего становятся должниками.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области, больше всего в регионе должников по имени Александр (почти 70 тысяч человек), на втором месте Сергеи (65 тысяч человек), а на третьем ‒ Андреи (46 тысяч человек). «Затем следуют Алексеи – 42 тысячи, Дмитрии – 36 тысяч, Иванов же – 17 600, причем 650 из них ‒ Иваны Ивановичи», ‒ сообщили в ведомстве.

Среди женщин-должниц самое популярное имя ‒ Наталья, таких в области набралось 36 тысяч человек. «Второе место делят Ольга и Татьяна, у них по 28 тысяч производств, третье также поделили Анны и Екатерины (по 14 тысяч), Анастасии – 11 тысяч, Марии – 8 тысяч», ‒ отметили в пресс-службе УФССП по региону.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 28.11.18

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