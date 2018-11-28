российское информационное агентство 18+

Ямал – Спецпроект

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 28 ноября 2018, 10:57 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд, Спецпроекты

Приставы назвали самые популярные имена злостных должников

Свердловские приставы проанализировали информацию банка данных исполнительных производств и выяснили, люди с какими именами чаще всего становятся должниками.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области, больше всего в регионе должников по имени Александр (почти 70 тысяч человек), на втором месте Сергеи (65 тысяч человек), а на третьем ‒ Андреи (46 тысяч человек). «Затем следуют Алексеи – 42 тысячи, Дмитрии – 36 тысяч, Иванов же – 17 600, причем 650 из них ‒ Иваны Ивановичи», ‒ сообщили в ведомстве.

Среди женщин-должниц самое популярное имя ‒ Наталья, таких в области набралось 36 тысяч человек. «Второе место делят Ольга и Татьяна, у них по 28 тысяч производств, третье также поделили Анны и Екатерины (по 14 тысяч), Анастасии – 11 тысяч, Марии – 8 тысяч», ‒ отметили в пресс-службе УФССП по региону.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 28.11.18

Уральский депутат перепутала корову с собакой и устроила переполох по поводу резни. / В Березовском осужден автомойщик, который случайно задавил коллегу на машине клиента. / Прокуратура: филармония имела право заказать техобследование соседнего дома. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,

Новости партнеров