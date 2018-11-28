«Уральские авиалинии» возобновят рейс Екатеринбург – Самарканд

С 15 декабря в зимнем расписании авиакомпании «Уральские авиалинии» вновь появится прямой рейс Екатеринбург – Самарканд и обратно. Вылеты будут выполняться еженедельно по субботам. Стоимость перелета из Екатеринбурга в Самарканд начинается от 161 евро, билет на обратное направление – от 133 евро (с учетом всех сборов).

Самарканд – третий по величине город в Узбекистане, известен своими древними достопримечательностями. Его памятники архитектуры включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО – парадная площадь Регистан, Гур-Эмир – усыпальница завоевателя Тамерлана, мемориальный комплекс Шахи-зинда.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 28.11.18

Высокинский вошел в топ-20 глав российских городов. / Приставы назвали самые популярные имена злостных должников. / Уральский депутат перепутала корову с собакой и устроила переполох по поводу резни. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»