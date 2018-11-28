В Нижнем Тагиле ищут ребенка, который потушил Вечный огонь снегом

В Нижнем Тагиле полицейские проводят проверку детской шалости ‒ неизвестный ребенок, гуляя по площади Славы, забросал снегом Вечный огонь, отчего тот потух.

Как уточняет издание «Все новости», правоохранители заметили происходящее по камерам видеонаблюдения системы «Безопасный город». Сейчас с историей разбирается отдел полиции Нижнего Тагила № 17.

«Ни родитель, ни прохожие не сделали ему никаких замечаний, поэтому он продолжал играть. Кинув очередную порцию снега и увидев, что огонь потух, мальчик убежал», ‒ уточняет издание.

В настоящее время пламя восстановлено, Вечный огонь горит.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 28.11.18

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