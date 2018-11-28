У православных начался Рождественский пост, он продлится 40 дней

Сегодня, 28 ноября, у православных начался Рождественский пост ‒ он считается менее строгим, чем Великий, однако ограничивает верующих практически во всей пище животного происхождения. В течение ближайших 40 дней предписывается не есть мясо, сливочное масло, молоко, яйца, сыр. По понедельникам, средам и пятницам запрещены рыба и вино. В эти же дни практикуется сухоядение, то есть пища без масла.

«Рыба во время Рождественского поста разрешается в субботние и воскресные дни и великие праздники, например, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, в храмовые праздники и во дни великих святых, если эти дни приходятся на вторник или четверг. Если же праздники приходятся на среду или пятницу, то разрешение поста положено только на вино и елей. Со 2 января по 6 января пост усиливается, и в эти дни даже в субботу и воскресенье рыба не благословляется, ‒ напомнили в пресс-службе Екатеринбургской епархии. ‒ Пост телесный, без поста духовного, ничего не приносит для спасения души, даже наоборот, может быть и духовно вредным, если человек, воздерживаясь от пищи, проникается сознанием собственного превосходства. Истинный пост связан с молитвой, покаянием, с воздержанием от страстей и пороков, искоренением злых дел, прощением обид, с воздержанием от супружеской жизни, с исключением увеселительных и зрелищных мероприятий, просмотра телевизора. Пост не цель, а средство – средство смирить свою плоть и очиститься от грехов. Без молитвы и покаяния пост становится всего лишь диетой. Постясь телесно, в то же время необходимо нам поститься и духовно».

Екатеринбург, Елена Сычева

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