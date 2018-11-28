На Среднем Урале за один прием раздавили 1,2 тонны санкционных яблок

Сотрудники Россельхознадзора и ФСБ провели очередной рейд по продовольственным базам Екатеринбурга. На одном из складов была обнаружена крупная партия яблок без маркировки. Общий вес фруктов составил 1,2 тонны.

Поскольку происхождение яблок было невозможно установить, вся партия была признана санкционной продукцией. Согласно президентскому указу, фрукты были уничтожены на полигоне бытовых отходов, точнее – раздавлены бульдозером.

Всего с начала 2018 года в Свердловской области было изъято и уничтожено около 38 тонн запрещенных к ввозу в РФ плодоовощной продукции, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 28.11.18

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