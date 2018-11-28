Свердловчанка зарезала бывшего мужа, который принес ей алименты на ребенка

В Североуральске завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летней местной жительницы, которая зарезала бывшего мужа.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, инцидент произошел еще в октябре этого года. Экс-супруги выпивали в квартире женщины. Мужчина пришел, чтобы отдать алименты на совместного ребенка. В ходе застолья они повздорили, и женщина сначала запинала собутыльника, а после схватила нож и ударила мужчину в живот. Она же вызвала пострадавшему скорую, но медикам спасти раненого не удалось.

Уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» с обвинительным заключением направлено в суд.

Североуральск, Елена Сычева

Североуральск. Другие новости 28.11.18

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