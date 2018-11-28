В цехе Уралэлектромеди снег убирает воздуходув мощностью в 20 пылесосов (ФОТО)

Верхняя Пышма (Новый День, служба информации) – В железнодорожном цехе АО «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического комплекса УГМК) начал работать современный пневматический очиститель снега VOS01F чешской компании Ferrit. Стоимость оборудования составила 1,8 млн рублей.

По словам начальника железнодорожного цеха Вадима Дуванова, после модернизации парка межцехового транспорта для уборки в зимний период был приобретен современный воздуходув мощностью 22,5 кВт, что сопоставимо с суммарной мощностью 20 бытовых пылесосов. «Оборудование позволяет нам оперативно ликвидировать свежевыпавший снег. Воздуходув в основном задействован на участках стрелочных переводов», – отметил он. Пневматический очиститель работает с помощью гидравлического привода и подключается к дизелевозу. Максимальное число оборотов в минуту 2850, что позволяет за восьмичасовую смену убрать от снега порядка 6 км узкой колеи.

Напомним, электровозы межцехового транспорта «Уралэлектромеди» были полностью заменены пятью дизелевозами компании Ferrit. С приобретением машин было закуплено снегоуборочное оборудование ротор и щетка. В этом году предприятие закупило дополнительно снегоуборочную технику – воздуходув.

Екатеринбург. Другие новости 28.11.18

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