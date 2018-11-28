В Екатеринбурге откроется немецкая рождественская ярмарка

Генконсульство Германии в Екатеринбурге проведет в ближайшие выходные традиционную рождественскую ярмарку. С прошлого года она переехала из Литературного квартала в Ельцин-центр. С полудня и до шести часов вечера в субботу и воскресенье в атриуме будут продавать новогодние подарки. Для детей пройдут мастер-классы, на которых их научат делать елочки и адвент-календари.

Все мероприятия в этом году пройдут в помещениях Ельцин-центра, в отличие от прошлых лет, когда ярмарка проходила под открытым небом. Тогда жители Екатеринбурга могли не только купить подарки, но и попробовать традиционную для европейских стран уличную еду, которая продается на рождественских ярмарках.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 28.11.18

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