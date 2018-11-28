«Внезапный Дед Мороз». Екатеринбуржцев снова зовут делать подарки незнакомцам

В Екатеринбурге в этом году уже в пятый раз подряд пройдет акция «Тайный Санта», правда, в этом году к ней добавили приставку «или Внезапный Дед Мороз». Суть простая ‒ любой желающий пишет несколько слов о себе, случайным образом он достается кому-то, кто сделает новогодний подарок ему, а он, в свою очередь, тоже случайным образом получает кого-то, кому надо подготовить презент. «Вновь согреваем город своим теплом. В прошлом году почти 400 человек приняли участие в этой акции добра. Присоединяйся и ты», ‒ предлагают организаторы.

Условия участия в этом году не изменились ‒ необходимо вступить в группу организаторов акции в соцсети «ВКонтакте», сделать репост верхней записи с комментарием «Я участвую», добавить в друзья организатора Ладу Соколову и заполнить форму регистрации. Это нужно успеть сделать до 15 декабря. Всем зарегистрированным придут сообщения о «подопечном», которому нужно сделать анонимный подарок. Его, в свою очередь, необходимо будет принести до Нового года в тайное место (его назовут позднее) и забрать там же свой презент.

Екатеринбург, Елена Сычева

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