В Краснотурьинске на лесозаготовке погиб охранник колонии – СК ведет проверку

В Краснотурьинске проводится доследственная проверка несчастного случая на лесозаготовке, в результате которого погиб 34-летний инспектор ИК №3. Мужчина управлял гусеничным трактором – машина опрокинулась и задавила водителя.

Инцидент произошел еще 21 ноября в Кытлыме. Там располагалась временная рабочая площадка для заключенных, которые заготавливали древесину. По данным следствия, при буксировании бревен трактор, которым управлял сотрудник колонии, начал крениться. Охранник попытался выпрыгнуть из кабины, но не успел и был придавлен транспортным средством. Мужчина получил смертельные травмы и скончался на месте.

Как сообщили в Следственном управлении СКР по Свердловской области, для определения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи опрашивают сотрудников администрации колонии и заключенных, которые работали в тот день на лесозаготовке. Также сыщики проверят должностные инструкции и соблюдение требований охраны труда в колонии.

Краснотурьинск, служба информации РИА «Новый День»

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