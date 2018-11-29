Следователи заинтересовались коммунальным ЧП на Ломоносова, где пострадали пенсионерка и школьница

Следователи Орджоникидзевского района выясняют причины инцидента на улице Ломоносова, где вчера случилась масштабная коммунальная авария. Пожилая женщина вместе с 13-летней девочкой попытались перейти дорогу, залитой горячей водой, и получили термические ожоги. Обе были госпитализированы. СК организовал проверку, чтобы установить степень тяжести вреда здоровья, причиненного пострадавшим.

Как сообщили в пресс-службе ЕТК, девочка серьезно не пострадала. В больнице ей оказали помощь и отпустили домой. 74-летней женщине пришлось задержаться. Представители компании общаются с родственниками пострадавших. «ЕТК сделает все, от нее зависящее, для скорейшего восстановления здоровья женщины», – добавили в пресс-службе.

Ремонтные работы на участке улиц Победы и Ломоносова были завершены в два часа ночи. На данный момент последствия аварии устранены.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 29.11.18

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