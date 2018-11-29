«Отказ ФСБ выдать паспорт болельщика был незаконным», – суд встал на сторону екатеринбуржца, не попавшего на матч ЧМ-2018

Свердловский областной суд признал незаконными действия ФСБ по отказу в выдаче жителю Екатеринбурга Антону Маслову паспорта болельщика ЧМ-2018. Об этом сообщил адвокат Роман Качанов, представляющий интересы мужчины в суде. Дело слушалось в закрытом режиме, так как в нем содержались сведения, которые относятся к государственной тайне.

Весной Антон Маслов купил для себя и девятилетней дочери билеты на матч Япония – Сенегал, который состоялся в Екатеринбурге в рамках футбольного чемпионата мира. Для прохода на стадион им нужно было получить FAN ID. Девочке паспорт болельщика выдали, а мужчине отказали без объяснения причин. Маслов подал судебный иск к Минкомсвязи РФ, ведомство в свою очередь сослалось на решение ФСБ о невыдаче документа для прохода на матч. В июне Октябрьский районный суд Екатеринбурга отклонил заявление екатеринбуржца, не усмотрев нарушений со стороны спецслужб. Причем заседание было закрытым от прессы по требованию силовиков.

Позднее защите Маслова удалось добиться пересмотра дела в Свердловском областном суде. Но основания, по которым болельщику отказали в получении FAN ID, неизвестны до сих пор. По словам адвоката Качанова, ФСБ объявило эти сведения гостайной.

Стоит отметить, что Антон Маслов в прошлом имел судимость за хранение наркотиков и вышел из колонии по УДО. Он считает, что именно этот факт стал причиной для отказа ему в посещении футбольного матча мирового первенства. По сообщениям СМИ, с такой же проблемой сталкивались болельщики из других регионов России.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 29.11.18

Следователи заинтересовались коммунальным ЧП на Ломоносова, где пострадали пенсионерка и школьница. / От минкульта потребовали отчёта по освоению первого транша на строительство новой филармонии. / Куйвашев велел Высокинскому найти у частников деньги на новые трамваи. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»