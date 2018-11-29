За сутки до окончания голосования за новое имя для Кольцово в лидеры выбился Демидов

Остаётся один день до окончания голосования в рамках проекта «Великие имена России». Напомним, аэропорту Кольцово хотят присвоить одно из трёх новых имён: писателя Павла Бажова, основателя уральских заводов Акинфия Демидова или маршала Георгия Жукова.

Весь последний этап голосования лидерство удерживал автор сказов, однако сегодня на первое место вышел промышленник. В настоящее время за него отдали голоса 34% участников опроса, тогда как за Бажова – 33%. Жуков в условно отстающих – у него 31%.

Напомним, голосование завершится 30 ноября. В рамках проекта новые имена получат 45 российских аэропортов.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 29.11.18

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