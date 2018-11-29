Застройщик Академического возведет в Екатеринбурге элитные жилые высотки

Компания «Кортрос» планирует построить в Екатеринбурге элитные жилые высотки по типу Headliner в Москве.

Где и когда начнется строительство пока не сообщается. Строительством амбициозного жилого комплекса собирается заняться компания «Кортрос», основным проектом которой в Екатеринбурге является комплексная застройка Академического. Но элитные высотки могут появиться и в центре города: место строительства пока не определено. Известно лишь, что «Кортрос» будет возводить жилой комплекс по примеру московского – соседствующего с «Москва-Сити» Headliner. И название в Екатеринбурге оставят такое же.

Третий «Хэдлайнер» планируют построить в Перми. Все три небоскреба будут схожи. В планах застройщика – «продавать не квадратные метры, а условия жизни». Все небоскребы будут рассчитаны на определенную категорию покупателей – амбициозных и молодых. Добавим, что на недавнем 10-м конкурсе Urban Awards в Москве ЖК Headliner группы компаний «Кортрос» выиграл главную номинацию – Гран-при.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 29.11.18

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