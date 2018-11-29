Спасите Гошу и заварите трубы: энергетики соревнуются в мастерстве (ФОТО)

В Екатеринбурге завершился региональный этап соревнований сотрудников теплосетевых организаций. Энергетики оказывали первую помощь, ремонтировали трубопровод, показывали, как работать в аварийных ситуациях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», состязания проходили два дня, в них участвовали шесть команд: три команды от Екатеринбургской теплосетевой компании, команда Лесного, Первоуральска и энергетики из Перми. На каждом этапе проверялись не только практические навыки и точность выполнения, но и правильность заполнения документации и инструктаж.

На первых трех этапах команды показывали свои навыки в помещении. На первом команды полным составом прошли тестирование – 40 вопросов на знание технической документации.

На втором этапе они соревновались в умении находить нарушения: на компьютерах запускался видеосюжет, и надо было показать, кто из героев сюжета допускает ошибки. Третий этап был для диспетчеров – они на тренажере показывали умение действовать в штатной ситуации и при аварийном режиме работы.

Далее соревнования проходили на улице, сварщики, стропальщики, ремонтники демонстрировали практические навыки. Так, команды показывали, как работают на подъемном сооружении: после инструктажа стропальщик обвязывал трубу, которую кран должен был переместить на точную позицию.

При производстве сварочных работ команды готовили стык под сварку, соединяли два участка трубы, проводили зачистку, а после шел ультразвуковой контроль качества соединения.

В ходе другого этапа соревнований команды готовились к спуску под землю, в тепловую камеру: выставляли ограждение, запрещающие знаки и делали все, чтобы спуск прошел без происшествий.

Один из самых зрелищных и веселых конкурсов, судя по эмоциям энергетиков, – спасение Гоши. Это манекен, которому делают искусственное дыхание. «У нас интересный тренажер, его не просто откачать надо, у него есть имитация артериального кровотечения. Для многих оказалось неожиданностью, что пока они останавливают кровотечение, Гоша умирает», – поделился один из судей.

Все команды после подсчета баллов получили награды. Первое место в этом году заняла команда РТС № 4 (вайона тепловых сетей № 4) Екатеринбургской теплосетевой компании, они отправятся на всероссийские соревнования в Оренбург.

Екатеринбург, служба информации

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