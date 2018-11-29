У екатеринбургских львов Эммы и Эрни родилась тройня (ФОТО)

Львы Эрни и Эмма, живущие в екатеринбургском зоопарке, в четвертый раз принесли потомство.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе зоопарка, на этот раз у пары родилась тройня. Это произошло еще месяц назад, но пока львята находятся под неусыпным контролем матери, а отец семейства бдительно охраняет территорию семьи от непрошеных гостей.

В природе львы, единственные из всех кошек, живут большими семьями – прайдами. Во главе семьи всегда стоит взрослый самец. Основу прайда составляют львицы и детёныши разных возрастов. Активной охотой и поисками пропитания для всей семьи занимаются исключительно самки. Самец же даже в условиях дикой природы может позволить себе отдыхать более 20 часов в сутки. Главная забота главы семейства – защита территории от вторжения чужих самцов и воспроизводство потомства.

Период спаривания у львов не приурочен к определённому времени года. Беременность у львиц длится от 102 до 110 дней. Роды происходят, как правило, в каком-нибудь укромном месте – в густых зарослях или в высокой траве. В помёте обычно 2-4 детёныша. В екатеринбургском зоопарке для Эммы построено большое бревенчатое укрытие, в котором первые несколько недель прячутся от посторонних глаз львята. Детеныши рождаются слепыми и весят меньше 2 кг при длине около 30 см.

В Екатеринбургском зоопарке пару львов не разделяют даже на период родов и периода вскармливания. Самец Эрни находится в одной вольере с малышами.

Екатеринбург, служба информации

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