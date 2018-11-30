Началась выдача путевок в новый детский сад в Академическом

В Академическом начали выдавать путевки в новый детский сад, который достраивают в нулевом квартале на проспекте Сахарова, 43. Откроется учреждение в начале 2019 года.

Как пишет портал района akademekb.ru, садик станет вторым корпусом детского сада №119. Первый корпус работает по адресу: ул. Павла Шаманова, 19. Родителям уже приходят путевки на посещение нового учреждения. Но откроется детсад только в начале 2019 года. Сейчас заканчиваются строительные работы.

Трехэтажный детский сад на 250 мест разместился между жилыми домами в блоке 0,5 на площади в 4 237 квадратных метров. Уже построены игровые площадки, по периметру установлены камеры видеонаблюдения.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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