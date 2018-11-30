Свердловчане могут обменять старые телефоны на новые с выгодой до 40 тысяч рублей

Компания «Мегафон» начала в своей розничной сети глобальную акцию по обмену старых телефонов покупателей на новые. Максимальная скидка на новую модель может составить 40 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в компании, в программе участвуют салоны связи в 58 уральских городах. В рамках акции «трейд-ин» «Мегафон» принимает свыше 460 различных моделей телефонов брендов Apple, Samsung, Sony, LG в любом состоянии – с разбитым экраном, царапинами и сколами. Стоимость старого устройства можно использовать не только на новое мобильное оборудование, но и на аксессуары, настройки или страховку. Новый товар можно купить в кредит или взять в рассрочку. Обладатели любых других телефонов, включая старые ненужные раскладушки и неработающие «звонилки», также могут принять участие в программе в рамках утилизации и получить скидку в несколько тысяч рублей на ряд моделей Samsung, Apple и Honor.

«Новый год – время избавиться от старых вещей и впустить в жизнь новое. Мы предлагаем уральцам принести нам свои устаревшие телефоны и приобрести современный смартфон с самым быстрым 4G интернетом по привлекательной цене. К примеру, при сдаче Samsung Galaxy Note 8 c царапинами, трещинами и потертостями, мы даем покупателю скидку до 40 тысяч рублей на флагман Samsung Galaxy S9+», – отмечает директор по развитию бизнеса на массовом рынке «Мегафона» на Урале Александр Малов.

В Свердловской области программа действует в следующих городах: Асбест, Березовский, Богданович, Верхняя Пышма, Верхняя Салда, Екатеринбург, Заречный, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Красноуфимск, Лесной, Нижний Тагил, Новоуральск, Полевской, Ревда, Североуральск, Серов, Сухой Лог, Тавда.

Подробные условия, сроки действия предложений, перечень салонов и уровень скидки в зависимости от состояния мобильного устройства, которое владелец сдает по трейд-ин, доступны на сайте. Также можно получить консультацию у специалистов офисов продаж «Мегафона».

Екатеринбург, служба информации

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