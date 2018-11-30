В Екатеринбурге бизнесмен заплатил 94 миллиона, чтобы не сесть в тюрьму

В Екатеринбурге следователи закрыли уголовное дело против директора крупной строительной фирмы, который был уличен в уходе от налогов.

В 2013-2014 годах подозреваемый не доплатил в бюджет НДС в размере около 69 миллионов рублей. СК начал предварительное расследование по ч. 2 ст. 199 УК РФ, в ходе которого бизнесмена вызвали в ведомство для разъяснительной работы. Ранее не судимому директору фирмы объяснили, что по действующему законодательству он может быть освобожден от уголовной ответственности за налоговое преступление, если вернет государству сумму ущерба.

Коммерсант так и поступил: он полностью рассчитался с задолженностью по налогу и погасил начисленные штрафы и пени. В общей сложности подозреваемый заплатил более 94 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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