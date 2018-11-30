У екатеринбуржца отобрали 40 литров нелегального алкоголя

В Екатеринбурге судебные приставы изъяли у жителя города 40 литров нелегального алкоголя. Как сообщили в пресс-службе УФССП России по региону, 48-летний предприниматель признан виновным по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи алкогольной продукции». Ему назначили штраф в 5 тысяч рублей и конфисковали алкоголь: 28,5 литров водки, 8 литров пива и 2,5 литра конька.

В ведомстве рассказали, что предприниматель имел право на продажу напитков, не содержащих алкоголь. Все изъятая продукция направлена на утилизацию.

Екатеринбург, Илья Перетыкин

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