В новом законопроекте свердловских властей нашли «коррупциогенный фактор»

Свердловские предприниматели заподозрили областное правительство в стремлении под благовидным предлогом ограничить право бизнеса участвовать в обсуждении новых региональных законов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», спор разгорелся сегодня на заседании комитета заксо по промышленной политике и предпринимательству. Замминистра экономики Андрей Корюков предложил депутатам одобрить законопроект, с его слов, «упрощающий» процедуру оценки регулирующего воздействия (ОРВ) при принятии новых законов. По его словам, в ряде регионов не проводятся публичные консультации при обсуждении законопроектов, принимаемых исключительно для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным, и такая практика показала хорошие результаты. При этом в Свердловской области эффективность публичных консультаций при проведении такой ОРВ крайне низка: предложений от общественности, в частности, предпринимательской, либо вообще не поступает, либо они не могут быть приняты по объективным причинам. В связи с этим минэкономики предлагает перенять передовой опыт и отменить публичные консультации при принятии областных законов, направленных на приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным. Правительство предложило комитету одобрить законопроект сразу в трех чтениях и вынести его на пленарное заседание 4 декабря.

С критикой законопроекта выступили представители сразу трех бизнес-объединений. Дмитрий Ханин («Опора России») заявил, что его организация также интересовалась опытом регионов-передовиков, в частности, Хабаровского и Краснодарского края, и пришла к выводу, что их формулировки в части упрощения процедуры ОРВ предельно конкретны и узки, чего нельзя сказать о свердловском законопроекте. Он также не согласился со словами Корюкова, что предприниматели не вносят предложений и дополнений в законопроекты на стадии ОРВ. По его словам, при обсуждении, в частности, областного закона о транспортном обслуживании бизнес внес громадное количество поправок, и многие из них в итоге были учтены.

Александр Трахтенберг («Деловая Россия») указал на то, что раньше в области существовала рабочая группа по совершенствованию процедуры ОРВ, но почему-то ее не созывали уже почти два года. Кроме того, он раскритиковал ч. 5 ст. 1 предложенного законопроекта, в котором говорится, что публичные консультации не проводятся в случаях, когда проходит ОРВ законопроекта, направленного на приведение областного законодательства в соответствие с федеральным, «а также в иных случаях, установленных Правительством Свердловской области». «Никаких формулировок типа «а также в иных случаях, установленных правительством Свердловской области», быть не должно. Это похоже на коррупциогенный фактор и выглядит как искусственное сужение сферы, где применяется ОРВ», – считает Трахтенберг.

Евгений Харламов, представляющий Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей (СОСПП), поддержал предыдущего оратора и от имени Союза попросил эту формулировку из законопроекта исключить.

Депутат от «Единой России» Алексей Кушнарев на это заявил, что он тоже член СОСПП, но его в законопроекте все устраивает. По его словам, в публичных консультациях при проведении процедуры ОРВ участвует много «высокомотивированных, но низкоквалифицированных людей», что приводит «к затягиванию принятия важных для области законов».

Андрей Корюков добавил, что говоря об «иных случаях», авторы имели в виду постановление правительства, в котором будут перечислены все эти случаи. «В законах всегда есть общие отсылочные нормы», – отметил замминистра.

Заместитель председателя комитета, депутат Олег Корчагин, от имени комитета предложил с учетом прозвучавших мнений одобрить законопроект не в трех, а только в первом чтении, а на следующей неделе провести заседание рабочей группы с участием министерства, депутатов и заинтересованных бизнес-объединений. Это решение в итоге и было принято.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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