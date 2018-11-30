Суд отказался взыскать с жительницы Режа 500 тысяч рублей за «вибрации и свист» по ночам

Режевской городской суд не нашел основания для взыскания с жительницы города 500 тысяч рублей за шум по ночам. Как рассказали в пресс-службе областного суда, при разбирательстве не были установлены нарушения прав истца.

С заявлениями о шуме в ночное время обратилась Ольга Р. Она жаловалась, что на протяжении шести лет из квартиры ее соседки снизу слышатся шум, свист и вибрации. По словам заявительницы, от этого у нее «закладывало» уши, ухудшалось самочувствие, поднималось артериальное давление, и появлялась головная боль. Сотрудники полиции, осматривавшие квартиру соседки снизу, не обнаружили источника происхождения шума.

Несмотря на это, Ольга Р. считала, что соседка нарушает ее конституционные права на жилое помещение. Поэтому она подала заявление, в котором просила устранить причины шума и требовала моральную компенсацию в размере 500 тысяч рублей. Суд первой инстанции предложил заявительнице провести судебную экспертизу ночью, чтобы провести замер уровня шума. Однако та отказалась это делать. Поскольку суд так и не установил факта нарушений, было решено отказать в удовлетворении требований.

Екатеринбург, Илья Перетыкин

Екатеринбург. Другие новости 30.11.18

Суд отложил слушания по делу 13-летней школьницы, участвовавшей в убийстве инвалида. / Девять человек пострадали при столкновении автобуса и большегрузной фуры (ФОТО). / В новом законопроекте свердловских властей нашли «коррупциогенный фактор». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»