В Первоуральске состоялся первый выпуск Школы социального мастерства «ПроекТЫ»

В Школе социального мастерства «ПроекТЫ», созданной по инициативе Группы ЧТПЗ в городе Первоуральске, прошла первая выпускная презентация проектов учащихся младшей возрастной группы. Ее участники – школьники и студенты – представили 20 бизнес-идей на социально-значимую тему.

Победителями стали четыре проекта, получившие высокую оценку экспертов. 17 декабря свои проекты защитят учащиеся старшей возрастной группы. Лучшие идеи получат финансовую поддержку. Обучение в Школе социального мастерства «ПроекТЫ» стартовало в 2018 году в младшей и старшей возрастных группах. Главная задача Школы – повышение финансовой грамотности начинающих и действующих предпринимателей и создание реальных стартапов. Одно из обязательных условий их дальнейшей реализации – бизнес-проект должен быть социально-ориентированным. «Группа ЧТПЗ готова поддержать наиболее востребованные бизнес-идеи, – приволдит слова управляющего директора Первоуральского новотрубного завода (входит в Группу ЧТПЗ) Алексея Дронова пресс-служба компании. – Проекты, направленные на улучшение качества жизни первоуральцев, предприятие готово профинансировать. Уверен, что Школа «ПроекТЫ» станет мощным стимулом для развития социального бизнеса». Помимо грантовой поддержки, на реализацию бизнес-инициатив выпускников Школы Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства в партнерстве с Группой ЧТПЗ будут выданы беспроцентные займы. Занятия в Школе социального мастерства «ПроекТЫ» длились четыре месяца. Расписание включало креатив-сессию, акселератор и индивидуальные консультации. По окончании курсов учащимися было разработано 40 бизнес-проектов. Два стартапа представили сотрудники ПНТЗ – члены Ассоциации выпускников образовательной программы «Будущее Белой металлургии».

Школа социального мастерства «ПроекТЫ» действует в рамках соглашения между ПНТЗ, администрацией городского округа Первоуральск и Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства. Обучение позволило слушателям получить качественное бизнес-образование, а также освоить навыки по разработке и запуску проектов для решения социально-значимых проблем городского округа.

Первоуральск, Служба информации

Первоуральск. Другие новости 30.11.18

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