Владельца стоматологии оштрафовали на миллион рублей за попытку дать взятку

В Каменске-Уральском прокуратура оштрафовала директора стоматологии «ВиТаВлаДент» на 1 миллион рублей за попытку дать взятку сотруднику полиции. Как пояснили в прокуратуре области, деньги в сумме 50 тысяч рублей передавались работнику правоохранительных органов с просьбой скрыть выявленное нарушение – операции в клинике оказывались без предусмотренной законом лицензии.

Сотрудник полиции отказался от денежных средств и пожаловался в прокуратуру. По результатам проверок, в отношении ООО «ВиТаВлаДент» было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ «Незаконная передача денег должностному лицу за совершение в действий в интересах юридического лица».

Екатеринбург, Илья Перетыкин

Екатеринбург. Другие новости 30.11.18

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