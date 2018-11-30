Гипнотезерку из Нижнего Тагила, которая украла украшений на 60 тысяч рублей ищет полиция

Полиция Нижнего Тагила ищет женщину, которая подозревается в том, что загипнотизировала медсестру и украла ее золотые украшения на сумму 60 тысяч рублей. Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, по этому делу было возбужденно уголовное дело по ч. 2 ст. 159 «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба». Статья предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Инцидент произошел в поликлинике на улице Новострой, 24. По версии следствия, в 11 часов в кабинет на четвертом этаже зашла женщина 40 лет. Она сказала медсестре, что желает трудоустроиться. Работница больницы объяснила ей, куда нужно идти, и продолжила работать. Спустя несколько минут женщина снова вернулась и начала разговор, который медсестра почти не помнит. Как рассказала пострадавшая, она проводила посетительницу до туалета и вернулась к себе в кабинет. Там ее коллега обратила внимание на пропажу золотых украшений.

В ходе проверок сотрудники полиции обнаружили на камерах видеонаблюдения женщину, подозреваемую в преступлении. У нее темный цвет волос, а одета она в красный пуховик и синий платок. В руках у нее была светлая сумка. Работники правоохранительных органов проводят оперативно-разыскные мероприятия.

Екатеринбург, Илья Перетыкин

Екатеринбург. Другие новости 30.11.18

Владельца стоматологии оштрафовали на миллион рублей за попытку дать взятку. / Генерал-майор Шадрин будет командовать парком Маяковского еще два месяца. / В Первоуральске состоялся первый выпуск Школы социального мастерства «ПроекТЫ». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»