российское информационное агентство 18+

Ямал – Спецпроект

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 30 ноября 2018, 15:35 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд, Спецпроекты

Гипнотезерку из Нижнего Тагила, которая украла украшений на 60 тысяч рублей ищет полиция

Фото предоставлено Валерием Горелых, ГУ МВД по Свердловской области

Полиция Нижнего Тагила ищет женщину, которая подозревается в том, что загипнотизировала медсестру и украла ее золотые украшения на сумму 60 тысяч рублей. Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, по этому делу было возбужденно уголовное дело по ч. 2 ст. 159 «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба». Статья предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Инцидент произошел в поликлинике на улице Новострой, 24. По версии следствия, в 11 часов в кабинет на четвертом этаже зашла женщина 40 лет. Она сказала медсестре, что желает трудоустроиться. Работница больницы объяснила ей, куда нужно идти, и продолжила работать. Спустя несколько минут женщина снова вернулась и начала разговор, который медсестра почти не помнит. Как рассказала пострадавшая, она проводила посетительницу до туалета и вернулась к себе в кабинет. Там ее коллега обратила внимание на пропажу золотых украшений.

В ходе проверок сотрудники полиции обнаружили на камерах видеонаблюдения женщину, подозреваемую в преступлении. У нее темный цвет волос, а одета она в красный пуховик и синий платок. В руках у нее была светлая сумка. Работники правоохранительных органов проводят оперативно-разыскные мероприятия.

Екатеринбург, Илья Перетыкин

Екатеринбург. Другие новости 30.11.18

Владельца стоматологии оштрафовали на миллион рублей за попытку дать взятку. / Генерал-майор Шадрин будет командовать парком Маяковского еще два месяца. / В Первоуральске состоялся первый выпуск Школы социального мастерства «ПроекТЫ». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Фоторепортаж,

Новости партнеров